Глава Оренбуржья сообщил о новых решениях правительства по итогам заседания

Правительство Оренбургской области утвердило ряд решений по итогам очередного заседания под председательством губернатора Евгения Солнцева. Ключевым стало упрощение получения услуг для участников СВО и их семей. В МФЦ введен принцип «одного окна»: теперь заявители могут подать документы сразу на несколько мер поддержки, даже если они относятся к компетенции различных ведомств. Это должно ускорить получение выплат и льгот. Кроме того, через МФЦ теперь можно подать обращение к финансовому омбудсмену. Всего в регионе через офисы МФЦ доступно более 350 видов услуг — от регистрации недвижимости до оформления паспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Солнцева Фото: Telegram-канал Евгения Солнцева

Также принято решение о внедрении цифрового ID в мессенджере МАХ — с его помощью можно будет подтверждать льготный статус при покупке проездных билетов на пригородные поезда. На заседании также утвердили распределение дотаций муниципалитетам. Порядка 5 млн руб. направят на капремонт входной группы и благоустройство территории Беляевской школы. Еще 3 млн руб. выделят на капитальный ремонт котельных Воздвиженской и Каировской школ, а также текущий ремонт здания Черкасской школы в Саракташском районе.

Господин Солнцев добавил, что подготовка к новому учебному году в регионе идет по плану. «Основной этап приемки образовательных организаций завершен. По запланированному графику движутся и ремонты в учреждениях. Так, в данный момент те или иные работы идут в 11 школах региона с завершением в этом и следующем году. Что касается этого года – все работы должны быть завершены в срок», — написал глава региона.

Яна Вежлева