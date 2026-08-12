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В Миллеровском районе обломки БПЛА повредили ЛЭП и крышу частного дома

Днем 12 августа над Ростовской областью отразили атаку БПЛА. Силы ПВО отработали в Миллеровском районе, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По оперативным данным, люди не пострадали. В Миллерово обломки БПЛА повредили летний душ во дворе частного дома. Повреждения получила и ЛЭП неподалеку. В поселке Долотинка Миллеровского района разрушения получила крыша частного дома. На месте работают специалисты экстренных служб.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется.

Мария Хоперская

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