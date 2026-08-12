КГК возместила 1 млн рублей причиненного реке Черной вреда

ПАО «Курганская генерирующая компания» добровольно возместила вред, причиненный реке Черной, в размере 1,1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Росприроднадзора.

Нарушения в работе организации специалисты ведомства нашли во время плановой выездной проверки в марте. Установлено, что предприятие сбрасывало сточные воды в реку, превышая допустимые концентрации загрязняющих веществ. Был произведен расчет размера вреда, причиненного водоему,— он составил почти 1,1 млн руб. В июне управление Росприроднадзора направило компании требование о его добровольном возмещении, и организация его выполнила.

Виталина Ярховска