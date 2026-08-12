Суд обязал агрокомпанию устранить экологический ущерб на Ставрополье

Ставропольский суд обязал агрокомпанию оценить и устранить ущерб, причиненный окружающей среде. Поводом послужила деятельность ремонтной мастерской организации, расположенной на территории Минераловодского округа. Об этом сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Предприятие эксплуатировало крупную ремонтную мастерскую, оказывавшую негативное воздействие на экологию. При этом у организации отсутствовала программа производственного экологического контроля, что является нарушением природоохранного законодательства.

Прокуратура обратилась в суд с иском об устранении выявленных нарушений. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме.

Мария Хоперская