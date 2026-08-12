Самарское минприроды опровергло фейк о возобновлении работы полигона «Преображенка»

Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области назвало недостоверными распространяемые в сети сведения о том, что на закрытый полигон ТБО «Преображенка» вновь начали свозить отходы. В ведомстве подчеркнули, что объект не принимает мусор: с 1 января 2026 года он исключен из территориальной схемы потоков твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщает региональное минприроды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В министерстве пояснили, что присутствие техники на территории полигона не связано с захоронением отходов — она задействована в рамках утвержденной схемы работы регионального оператора. На площадке продолжает функционировать сортировочная линия экотехнопарка «Зелененький», а также размещена база АО «Экология». Кроме того, на объекте находится штат сотрудников, задача которых — поддерживать закрытый полигон в безаварийном состоянии.

Власти обратили внимание, что ложные сообщения распространяются через анонимные источники и намеренно вводят жителей региона в заблуждение. В министерстве призвали граждан проверять сведения только по официальным каналам.

Георгий Портнов