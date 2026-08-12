МИД Таджикистана: при атаке на Нижнекамск погиб один гражданин, трое пострадали

В результате атаки беспилотников на Нижнекамск погиб один гражданин Таджикистана, еще трое пострадали. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника управления информации и печати МИД Таджикистана Саиджон Шафизода. Ранее ведомство сообщало об одном погибшем и двоих пострадавших.

По данным представителя МИД, двое пострадавших уже выписаны из медицинских учреждений. Еще один, ранее находившийся в реанимации, переведен в обычную палату, его состояние оценивается как стабильное. Из троих раненых двое являются жителями Восейского района республики, один — Шахринавского района.

При атаке беспилотников на Нижнекамск утром 10 августа погибли 13 человек, включая ребенка. За медицинской помощью обратились 78 человек, из них более 20 госпитализированы.

Анар Зейналов