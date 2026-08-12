В Новороссийске ввели режим ЧС после атаки БПЛА

В Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотников. Повреждения получили здания общеобразовательной и спортивной школ, а также колледж в Восточном районе. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

После отмены угрозы атаки БПЛА глава города выехал на места повреждений. Для устранения последствий развернут оперативный штаб, координирующий работу служб. Специалисты обследуют территории на наличие фрагментов беспилотников, рабочие группы проводят подомовые обходы. По каждому адресу составят акты оценки ущерба для последующих выплат.

Управляющие компании и ремонтные бригады приступили к расчистке поврежденных территорий. Пострадавшим обещают оказать необходимую помощь.

Кроме того, в городе произошел порыв двух подающих водоводов. Из-за этого подачу воды в Новороссийске приостановили. Повреждение первой очереди уже устранили: водовод запустили, промыли и заполнили.

Сейчас специалисты монтируют новый участок трубы второй очереди ТГВ длиной 4 м. По словам Андрея Кравченко, восстановительные работы продолжаются.

О ситуации в городе глава Новороссийска докладывает губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

Анна Гречко