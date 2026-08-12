В Солнечнодольске подрядчик возместил ущерб жильцам затопленных квартир

В Солнечнодольске Изобильненского округа Ставропольского края следователи СК России добились восстановления прав жильцов многоквартирного дома по улице Энергетиков, пострадавших от затопления квартир. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Поводом для проверки стала публикация в СМИ: сообщалось, что после демонтажа части кровли и последовавших осадков в доме оказались затоплены 16 квартир. По указанию руководителя следственного управления СК России по Ставропольскому краю Александра Перепелицына Изобильненский межрайонный следственный отдел незамедлительно организовал доследственную проверку. Следователи выехали на место, осмотрели пострадавшие квартиры и опросили жильцов.

По итогам принятых мер кровля восстановлена, а подрядчик в полном объеме возместил собственникам квартир имущественный ущерб.

Мария Хоперская