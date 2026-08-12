Сельхозпроизводство в КБР за полгода превысило 19,5 млрд рублей

Объем производства сельскохозяйственной продукции в Кабардино-Балкарии за первое полугодие 2026 года составил 19,5 млрд руб. Это на 1,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

По данным Северо-Кавказстата, животноводческая отрасль демонстрирует устойчивый рост. Выпуск молока в хозяйствах всех категорий достиг 261,3 тыс. тонн — плюс 3,2% к первому полугодию прошлого года. Объем мяса скота и птицы на убой в живом весе составил около 60 тыс. тонн, прибавив 1,8%. Производство яиц достигло 109 млн штук, или 102,5% к уровню первого полугодия прошлого года.

В организованном секторе республики собрано 8,4 тыс. тонн томатов закрытого грунта и 0,4 тыс. тонн тепличных огурцов. КБР традиционно входит в число регионов-лидеров по выращиванию овощной продукции.

Мария Хоперская