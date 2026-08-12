«Красная строка» объявила программу главной сцены фестиваля

Главная сцена книжного фестиваля «Красная строка», который пройдет в Екатеринбурге с 21 по 23 августа, получит название «Прогулки по воде» — в честь одноименной песни группы «Наутилус Помпилиус», сообщили в пресс-службе фестиваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международный книжный фестиваль «Красная строка»

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Международный книжный фестиваль «Красная строка»

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Официальное открытие состоится 21 августа в 15:30. В этот день на главной сцене выступят Марина Степнова, Сергей Шаргунов, Сергей Носов и Настасья Реньжина. Завершат программу концерты групп «Японский кот» и «Запрещённые барабанщики».

В субботу, 22 августа, свои книги представят Марина Степнова, Сергей Шаргунов, Станислав Гридасов, Дмитрий Данилов и Роман Каграманов. Игорь Евдокимов проведет лекцию о жанре ретро-детектива. Музыкальную программу вечером продолжат группы «Друнк» и «ТОП».

В последний день фестиваля, 23 августа, Анна Матвеева представит книгу «Горожане. Удивительные истории из жизни людей города Е». Кроме того, свои книги презентует Катя Качур и пройдет творческая встреча с Марией Воробьи. Завершится программа выступлениями групп «Аполоджайз» и Billy’s Band.

Фестиваль пройдет на Октябрьской площади. Изначально мероприятие планировали провести в Историческом сквере, однако площадку перенесли из-за работ по благоустройству. В программе — встречи с писателями, презентации книг, лекции, творческие вечера и концерты. Фестиваль посвящен теме «Эта музыка будет вечной», которая связана с Годом уральского рока и 40-летием Свердловского рок-клуба. В связи с этим музыкальные названия получат и другие сцены и лектории. Ранее сообщалось, что на фестивале блогер, музыкант и писатель Роман Каграманов представит свой дебютный роман «Мередит. Тайны Лунного зала». Среди хедлайнеров: Катя Качур, Сергей Шаргунов, Виктор Ремизов, Станислав Гридасов, Марина Степнова и Игорь Евдокимов.

Фестиваль «Красная строка» в 2025 году собрал более 72 тыс. зрителей, 150 издательств и 100 спикеров, которые приняли участие в 170 мероприятиях.

Илья Силин