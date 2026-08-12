Старейшую школу Первомайского района Ростова отремонтируют за 500 млн рублей

Капитальный ремонт старейшей школы Первомайского района Ростова-на-Дону завершат до конца 2026 года. Работы выполнены на 72%, сообщил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.

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В здании 1937 года постройки деревянные перекрытия полностью заменили на бетонные, усилили несущие конструкции, установили новые окна и практически завершили ремонт кровли. В настоящее время строители занимаются фасадом, отделкой помещений, прокладкой инженерных сетей и благоустройством прилегающей территории.

На проведение работ из федерального и регионального бюджетов выделено 500 млн руб. В следующем году учебному заведению исполнится 90 лет.

Мария Хоперская