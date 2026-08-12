В Самаре суд вынес приговор экс-директору стройфирмы ООО «Альянс» и его компаньону за мошенничество

В Самаре суд признал виновными бывшего директора строительной компании ООО «Альянс» Михаила Жукова и его компаньона (индивидуального предпринимателя) Кирилла Коробка в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд назначил бывшему руководителю строительной компании наказание по совокупности преступлений (один приговор был вынесен в декабре 2025 года) в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб. в доход государства. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денег граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на один год.

Индивидуальному предпринимателю суд назначил три года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 200 тыс. руб. в доход государства. Суд также взыскал с осужденных сумму причиненного ущерба в пользу инвестора.

Как сообщают в надзорном ведомстве, с 2023 года по 2024 год директор ООО «Альянс» на основании подготовленных совместно с подрядчиком (индивидуальным предпринимателем) документов о выполнении строительных работ получил от инвестора 8,384 млн руб. В документах содержались заведомо ложные сведения об объемах.

ООО «Альянс» известно в качестве застройщика проблемного объекта ЖК «Унисон» в Советском районе Самары. В марте этого года сообщалось, что Советский районный суд Самары удовлетворил иск дольщиков к ООО «Альянс». Участники долевого строительства через суд признали право собственности на жилые и нежилые помещения в жилом комплексе. Застройщику было отказано в удовлетворении встречных требований о расторжении договора долевого участия.

В декабре прошлого года Октябрьский районный суд Самары признал Михаила Жукова виновным по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Михаил Жуков был генеральным директором ООО «Стройресурс» с апреля 2021 года по июнь 2023 года. Чтобы уклониться от уплаты налогов, он включил в налоговую декларацию ложные сведения о финансовых операциях с некоторыми контрагентами.

В октябре прошлого года директор ООО «Кольцо» Михаил Жуков был признан банкротом. Решение принял Арбитражный суд Самарской области по иску ООО «Альянс».

Руфия Кутляева