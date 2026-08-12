Арбитражный суд Волгоградской области возобновил работу в новом здании

Арбитражный суд Волгоградской области с 12 августа начал работу в новом здании на ул. Степана Разина, 29 в Ворошиловском районе. Об этом сообщается на сайте суда.

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Работу суда приостановили на период с 29 июля по 11 августа на время переезда из офиса на ул. 7-й Гвардейской, 2. Новое здание для суда начали возводить в 2021 году, аукцион прошел в закрытом режиме. Начальная цена составляла 2,31 млрд руб. Планировалось сдать объект к ноябрю 2023 года, однако сроки были сорваны.

В итоге стоимость строительства выросла до 4,55 млрд руб. по четырем контрактам, заключенным с декабря 2021 по май 2025 года.

Документы принимают в новом здании, через систему «Мой арбитр» и по почте на новый адрес, уточнили в пресс-службе.

Нина Шевченко