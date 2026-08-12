Два завода Ставрополья с оборотом 1 млрд руб. увеличат производительность труда

Минэкономразвития Ставропольского края заключило соглашение с Региональным центром компетенций, которое позволит дополнительно подключить к проекту «Производительность труда» два предприятия обрабатывающего сектора. Речь идет о производителях изделий из нержавеющей стали и фурнитуры для кухонной посуды. Совокупная выручка этих компаний в 2025 году превысила 1 млрд руб., а штат насчитывает более 250 сотрудников. Об этом сообщает министр экономического развития региона Антон Доронин.

По его информации, в проект включены 105 предприятий региона с суммарной выручкой 188 млрд руб., а общая численность сотрудников этих производств превышает 23 тыс. человек.

Особое место в промышленной структуре региона занимает крупнейшее в России производство изделий из реактопластов. Его мощности позволяют ежемесячно выпускать свыше 1,5 млн единиц продукции, при этом география поставок по стране продолжает расширяться. До конца года на предприятии планируется провести оптимизацию внутренних процессов для дальнейшего повышения эффективности работы.

По результатам проведённого аудита перед участниками проекта поставлены чёткие целевые показатели: ежегодное повышение производительности труда не менее чем на 5 %, сокращение времени протекания производственных процессов на 25 % и рост выработки на одного сотрудника в диапазоне 10–15 %.

Наталья Белоштейн