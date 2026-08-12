На теплотрассах Ростова ликвидировали 126 порывов

ООО «Ростовские тепловые сети» ликвидировало 126 порывов на теплотрассах, которые были обнаружены по итогам третьего этапа гидравлических испытаний. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова.

Теплотрассы заполнены, но в дома горячая вода пока не поступает.

«Информация о необходимости подключения потребителей к горячему водоснабжению была передана в управляющие организации»,— уточнили в муниципалитете.

В департаменте ЖКХ и энергетики добавили, что по ряду адресов проводится замена изношенных тепловых вводов, через которые теплоноситель подается от сетей РТС в дома.

В случае отсутствия горячей воды после завершения ремонтных работ жителям необходимо обращаться в свою управляющую компанию.

Наталья Белоштейн