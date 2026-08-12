Мантуров: разворачивается серийное производство обновленного Ту-214

В России разворачивается серийное производство обновленного Ту-214. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров, передает ТАСС.

По словам господина Мантурова, также начинаются первые поставки самолета Ил-114-300. На финальном этапе находятся испытания и сертификация самолетов МС-21 и Superjet.

Ту-214 выпускает Казанский авиационный завод. В июле сообщалось, что контракт S7 на поставку до 100 таких самолетов может быть сорван или существенно сокращен: переговоры о модернизации лайнера под двухчленный экипаж и улучшении летно-технических характеристик продолжаются. Серийные поставки по меморандуму ОАК, S7 и ГТЛК должны начаться в 2029 году.

Анар Зейналов