В КБР выясняют обстоятельства гибели человека в реке Баксан

Следственные органы СУ СК РФ по Кабардино Балкарской Республике проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела человека в реке Баксан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла 11 августа 2026 года неподалеку от селения Заюково. По предварительным данным, 38-летний местный житель вошел в реку и из за сильного течения потерял равновесие, после чего не смог выбраться на берег. Тело погибшего спасатели обнаружили ниже по течению — в районе гидрологических сооружений.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Наталья Белоштейн