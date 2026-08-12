УФАС Татарстана оштрафовало три органа власти за непредоставление информации

Татарстанское УФАС применило меры административного воздействия к исполкому Елабуги, Фонду развития промышленности Татарстана и республиканскому министерству промышленности и торговли за непредставление сведений по запросам антимонопольного органа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Минпромторг Татарстана не предоставил в срок информацию в рамках дела о картельном сговоре между двумя частными охранными организациями. Исполком Елабуги не ответил на запрос о документах, связанных с согласованием ремонтных работ на территории района. Фонд развития промышленности не направил сведения по делу о закупках у единственного поставщика.

Штрафы наложены как на фонд, так и на ответственное должностное лицо.

Ответственность за непредставление сведений предусмотрена ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ: штраф для должностных лиц — от 10 до 15 тыс. руб., для юридических — до 500 тыс. руб.