Молодую волгоградку подозревают в продаже своей банковской карты

Волгоградские следователи возбудили уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). По подозрению в совершении преступления задержана 20-летняя жительница Красноармейского района, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волгоградка продала банковскую и сим-карты и стала фигуранткой уголовного дела

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области Волгоградка продала банковскую и сим-карты и стала фигуранткой уголовного дела

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

По данным следствия, незнакомый мужчина предложил фигурантке передать ему свою банковскую карту, сим-карту, а также пароли доступа к личному кабинету. Девушка согласилась, за что получила вознаграждение 4000 руб.

В дальнейшем ее банковский счет использовался для движения средств, полученных преступным путем. Подозреваемой может грозить до шести лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают лиц, также причастных к преступной деятельности.

Марина Окорокова