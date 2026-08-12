В Ульяновске полиция изъяла из незаконной торговли полтонны живых раков

Ульяновские полицейские пресекли нелегальную торговлю биоресурсами и изъяли более пятисот килограммов живых раков, сообщила в среду пресс-служба регионального УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Ведомство отмечает, что в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции Заволжского района Ульяновска обнаружена и изъята крупная партия раков у двух ранее судимых местных жителей города.

По данным полиции, злоумышленники организовали бизнес по продаже раков, которых приобретали у рыбаков в местах вылова, а затем организовывали перепродажу без соответствующей маркировки продукции и документации, предусмотренной законодательством.

Всего из незаконного оборота оперативниками изъято 9 240 раков общей массой более 539 кг. Подозреваемые хранили продукцию в арендованном складском помещении, где располагались резервуары с водой для размещения в них живого товара.

Задержанным предъявлено обвинение в приобретении и сбыте продукции без маркировки, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 4 ст. 171.1, до шести лет лишения свободы). Обвиняемым избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Андрей Васильев, Ульяновск