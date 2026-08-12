Цена на аренду «однушки» в Ижевске упала в июле почти на 2%

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Ижевске уменьшилась за июль на 1,7% — до 23,8 тыс. руб. Такие данные представил портал «Мир квартир». По цене съема «однушки» столица Удмуртии заняла 45-е место среди 70 крупных городов РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Аренда двухкомнатных квартир в Ижевске подешевела за месяц также на 1,7% — до 29,7 тыс. руб. Стоимость съема «трешки» в городе, напротив, выросла на 3,9% — до 38,6 тыс. руб. По динамике прироста цены на аренду трехкомнатной квартиры столица Удмуртии заняла пятое место в РФ.

В целом по стране аренда однушки подешевела на 2,7% — до 26,4 тыс. руб. Стоимость съема «двушки» и «трешки» снизилась на 1,9 и 1,7% соответственно — до 33,2 и 42,4 тыс. руб.

«Многие собственники квартир, планировавшие продажу на вторичном рынке, решили их сдавать и пополнили предложение на рынке аренды (оно увеличилось на 35% за месяц). В результате чего у нанимателей появился гораздо больший выбор, и они стали переключаться на более интересные предложения, в том числе в плане цены»,— сказал гендиректор портала Павел Луценко.

В разгар лета снизилось и число арендаторов, добавил господин Луценко. «Они разъехались из городов. В итоге арендодателям пришлось пересмотреть свои ожидания и понизить ценовую планку»,— заключил он.

Напомним, цена 1 кв. м на вторичном рынке недвижимости Ижевска в июле снизилась на 0,2% — до 116,6 тыс. руб. Квартиры на «вторичке» подешевели на 0,4% — до 5,7 млн руб.