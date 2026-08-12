БПЛА сбили над Липецком: обломки упали на Центр помощи

Над Липецком и Липецким округом 12 августа были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов. Обломки БПЛА упали на территории Центра помощи в микрорайоне Тракторный. Об этом губернатор Игорь Артамонов рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Никто не пострадал, людей в этот момент в центре не было. Здание не повреждено. На месте отработали оперативные службы. Территория обследована специалистами»,— заявил господин Артамонов.

По информации из канала главы региона, в последний раз угроза атаки БПЛА (красный уровень) была объявлена в Липецкой области в 10:33. Отбой дали в 11:30. До этого она действовала на всей территории региона с 6:16 до 8:45.

Сегодня один беспилотник также был сбит в небе над Воронежем. По данным губернатора Александра Гусева, пострадавших и разрушений нет.

«Ъ-Черноземье» ранее сообщал, что беспилотники атаковали Липецкую область в ночь на 8 августа. В результате падения БПЛА в Задонске пострадали два человека — с полученными ранениями в больницу доставили мужчин в возрасте 50 и 28 лет. Повреждены были четыре частных дома, автомобиль и линия электропередачи. Еще один беспилотник упал в Липецке на строящийся многоквартирный дом.

Денис Данилов