Астраханца осудили за убийство полицейского в 1999 году

Астраханца приговорили к 12 годам лишения свободы за убийство, совершенное более 25 лет назад. Мужчину признали виновным по п. п. «ж, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ, сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд в Астрахани вынес приговор фигуранту дела о гибели сотрудника ОВД

Фото: УМВД России по Пензенской области Суд в Астрахани вынес приговор фигуранту дела о гибели сотрудника ОВД

Фото: УМВД России по Пензенской области

Суд установил, что 27 февраля 1999 года возле одного из ночных клубов Астрахани группа лиц вступила в конфликт с сотрудником органов внутренних дел. Правоохранитель сделал мужчинам замечание о нарушении общественного порядка. После этого злоумышленники избили полицейского до смерти.

Нападавших установить не удалось, расследование по уголовному делу приостановили. В апреле 2026 года следователи СК и оперативники МВД из Астрахани установили причастность мужчины из другого региона к убийству 1999 года. Следствие возобновили, алиби фигуранта о предполагаемом выезде из города за несколько месяцев до преступления было опровергнуто.

Кировский районный суд приговорил подсудимого к 12 годам исправительной колонии строгого режима. Правоохранители продолжают поиски лиц, также причастных к данному убийству.

Марина Окорокова