В Ростове перепроектируют медцентр на месте старого аэропорта

Проект медицинского комплекса в Ростове-на-Дону, который планировали разместить в микрорайоне на территории бывшего аэропорта, придется скорректировать. Причиной стали обновленные федеральные нормативы, из-за которых госэкспертиза отклонила первоначальную документацию по комплексу поликлиник и женской консультации. Об этом сообщили в «Региональной корпорации развития» (РКР) изданию 161.RU.

В РКР пояснили, что корректировки затронули сразу несколько аспектов: требования к составу помещений, правила адаптации медицинских изделий, нормы в отношении программного обеспечения, а также регламенты производственных процессов. В результате возникла необходимость в перепроектировании здания поликлиники — в частности, планируется увеличить его этажность.

Согласно актуальным планам, новый медцентр сможет принимать до 1 тыс. пациентов за смену. В состав комплекса войдут взрослая и детская поликлиники, женская консультация, а также стоматологическое отделение.

Особое внимание в обновленной концепции уделено комфорту посетителей: предусмотрены просторные зоны ожидания и другие планировочные решения, призванные сделать пребывание пациентов в медучреждении более удобным. Завершить корректировку проекта рассчитывают в четвертом квартале 2026 года.

Наталья Белоштейн