Кислота вылилась в дело

В Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга прошло предварительное слушание по делу главы сетевого издания «Ермак-Медиа» Николая Ермакова, обвиняемого в организации нападения с серной кислотой на бывшую жену (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, пп. «д», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ

Ранее в деле было три обвиняемых: сам Николай Ермаков, исполнитель преступления — Эдуард Сердюк, пособник — Ксения Владимирова. Однако, как сообщила «Ъ-Урал» сторона защиты, Эдуард Сердюк ушел на специальную военную операцию, а Ксении Владимировой были назначены принудительные меры медицинского характера, ее признали невменяемой.

Согласно версии следствия, из-за личной неприязни Николай Ермаков решил убить свою бывшую жену Алену Фоминых. В качестве пособницы он выбрал свою знакомую Владимирову, переведя ей в качестве аванса 5 тыс. руб. и обещав автомобиль за исполнение заказа. Кроме того, он отдал ей банку с химическим веществом, содержащим серную кислоту и ключ от подземной парковки многоквартирного дома, где стояла машина Алены Фоминых. Вскоре Владимирова передала химическое вещество и ключ от парковки исполнителю — Эдуарду Сердюку.

Утром 12 января Сердюк приехал к дому потерпевшей на бульваре Владимира Белоглазова и зашел на парковку. Как видно на видео, опубликованном СУ СКР по Свердловской области, он был одет во все черное, на его лице была маска. Около семи утра Эдуард Сердюк вылил кислоту на Алену Фоминых, но не смог довести умысел до конца, так как она успела закрыть лицо руками, увидев, как исполнитель бежит к ней. Тем не менее ее лицо пострадало. По данным прокуратуры региона, она получила тяжкий вред здоровью. Как позже рассказывала Алена Фоминых СМИ, причиной расправы могла послужить ревность, хотя пара давно не вместе.

В середине января Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга сначала арестовал самого Николая Ермакова, а чуть позже и остальных обвиняемых. При этом источники в правоохранительных органах не исключают, что Николай Ермаков мог быть связан с ОПГ «Дондики», занимающейся ритуальным бизнесом.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что преступление было раскрыто по «горячим следам». Соучастники преступления ранее уже были судимы за причастность к незаконному обороту наркотиков в особо крупном размере. Так, Сердюк освободился только в 2023 году.

Рассмотрение уголовного дела Николая Ермакова по существу назначено на 19 августа. Свою вину он не признает.

Артем Путилов