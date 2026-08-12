Свердловские врачи с помощью ИИ исследуют предрасположенность к аутизму у детей

Многопрофильный клинический медцентр «Бонум» и Уральский федеральный университет (УрФУ) приняли участие в крупном международном научно-исследовательском проекте, сообщили в минздраве Свердловской области. В его рамках исследуется вероятность развития аутизма у детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Медики и ученые нескольких стран с помощью искусственного интеллекта разрабатывают методики оценки развития у детей раннего возраста предрасположенности к аутизму или расстройствам аутистического спектра (РАС) на основе анализа их голоса. В неврологическом отделении «Бонума» все приемы и общение медиков с детьми от шести месяцев до 1,5 года записываются на диктофон, а родители заполняют опросник о взаимодействии с ребенком. Всего в странах-участницах проекта планируется собрать аудиоданные примерно 50 тыс. детей.

Предполагается, что результаты исследования внесут вклад в развитие цифровых технологий здравоохранения и инструментов поддержки раннего развития детей. «Сейчас по всем современным клиническим рекомендациям медики могут ставить диагноз расстройства аутистического спектра не раньше достижения ребенком двухлетнего возраста. Новая разработка должна помочь выявлять особенности развития младенцев и определять, в каких случаях малышу с раннего возраста необходимо углубленное медицинское обследование или дополнительная социальная и психологическая поддержка»,— рассказали в минздраве.

По данным администрации Екатеринбурга, на начало 2025 года в городе зарегистрировано 1,2 тыс. детей до 15 лет и 86 подростков от 15 до 18 лет с РАС. Специальные программы осваивают 1429 детей, с которыми занимаются более 1,5 тыс. специалистов.

Ирина Пичурина