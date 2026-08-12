В Сочи сохранят ограничения на продажу топлива на фоне высокого спроса

В Сочи сохраняются ограничения на отпуск топлива на автозаправочных станциях. При этом имеющихся запасов достаточно для покрытия минимальных потребностей жителей и гостей города, сообщил мэр города Андрей Прошунин в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

По словам господина Прошунина, городской оперативный штаб и нефтяные компании работают над увеличением объемов поставок в Сочи. Пока операторы придерживаются суточных нормативов, что позволяет распределять имеющиеся запасы между АЗС.

В городе сохраняется высокий спрос на топливо из-за пика курортного сезона. Администрация призвала жителей и туристов по возможности отказаться от необязательных поездок и не создавать запасы бензина и дизтоплива впрок. Власти также рекомендуют пользоваться электричками для передвижения по городу.

На АЗС «Роснефти» действует ограничение до 30 литров бензина и 50 литров дизельного топлива на автомобиль. Для станций на трассах лимиты увеличены до 50 и 200 литров соответственно. На АЗС «Лукойла» можно заправить до 40 литров бензина и 60 литров дизтоплива на машину.

При достижении минимального суточного объема на фоне повышенного спроса операторы могут ограничивать продажу топлива физическим лицам, продолжая обслуживать юридических лиц.

На 15 из 52 работающих АЗС «Лукойла» и «Роснефти» в приоритетном порядке обеспечивают топливом по картам общественный транспорт, спецтранспорт экстренных, коммунальных и медицинских служб, а также другие организации, отвечающие за жизнеобеспечение города.

Актуальную информацию о наличии бензина и дизтоплива можно получить на информационных стелах АЗС, официальных сайтах и в мобильных приложениях «Роснефти», «Лукойла», «Газпрома» и сервиса «Яндекс Заправки». Если цена за литр на информационной стеле не указана, топливо может не отпускаться либо реализовываться только организациям по топливным картам.

«Мы прорабатываем несколько вариантов скорейшей стабилизации ситуации с учетом курортного сезона и скорого старта учебного года»,— заявил Андрей Прошунин.

Сведения о доступности бензина на заправках появились на фоне роста активности мошеннических интернет-ресурсов и топливного кризиса в регионах России. Минэнерго РФ предупредило граждан об обмане в сети, связанном с фейковыми картами и ботами о запасах бензина на заправках.

Анна Гречко