На Дону объявили экстренное предупреждение из-за ливней

В Ростовской области в период с 12 августа до утра 13 августа прогнозируется ухудшение погодных условий. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, ожидаются сильные дожди, сопровождающиеся грозой, градом и порывистым ветром — его скорость может достигать 20–23 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

В связи с неблагоприятным метеопрогнозом не исключена вероятность чрезвычайных ситуаций. Среди возможных последствий — сбои в работе систем жизнеобеспечения, повреждения линий электропередач и связи, а также затруднения в движении транспорта.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», во время урагана 27 июля в Ростовской области погиб один человек, еще 28 получили ранения. Без электричества остались по меньшей мере 15 муниципалитетов региона — в том числе Ростов-на-Дону, Азов, Батайск, Таганрог, Шахты, Новочеркасск, Новошахтинск и другие города.

Наталья Белоштейн