В Невинномысске мужчина получил 8 лет колонии за покушение на убийство подростка

В Невинномысске 39-летнего местного жителя приговорили к восьми годам лишения свободы за покушение на убийство 16-летнего подростка. Об этом сообщает прокуратура города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 30 июня 2024 года. Мужчина находился на улице вместе с сыном и бывшей супругой и вступил в конфликт с незнакомой женщиной, которая гуляла с собакой. После того как подросток сделал ему замечание, мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в его сторону.

Когда молодой человек попытался скрыться, мужчина побежал за ним и выстрелил еще как минимум один раз, причинив подростку телесные повреждения. Довести умысел на убийство до конца он не смог, поскольку потерпевший скрылся.

Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 30, пп. «б», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство лица в связи с выполнением им общественного долга, из хулиганских побуждений.

С учетом позиции государственного обвинителя ему назначили восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Валерий Климов