Глава СК запросил доклад по делу о нерасселенном аварийном доме в Казани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нерасселения аварийного дома на улице Железнодорожников в Казани. Об этом сообщил информационный центр СК России.

По данным ведомства, деревянное здание 1920-х годов постройки признано аварийным в 2019 году, однако благоустроенное жилье жильцам до сих пор не предоставлено. Фундамент и конструкции разрушаются, в стенах образовались трещины, нарушена целостность кровли, инженерные системы изношены. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

Анар Зейналов