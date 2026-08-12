Глава комитета государственного финконтроля Сергей Макеев ушел с должности

Председатель комитета государственного финансового контроля Санкт-Петербурга Сергей Макеев покинул ведомство. Его упоминание исчезло со страницы комитета. Временно исполняющим обязанности главы комитета на сайте Смольного указан Игорь Политов, занимающий пост первого заместителя председателя.

Сам господин Политов в беседе с «Ъ Северо-Запад» заявил 12 августа, что пока не готов давать комментарии и «еще не назначен» на должность.

Позже в пресс-службе Смольного сообщили, что господин Макеев покинул должность в связи с выходом на пенсию. На первого зама Игоря Политова временно возложены обязанности председателя.

Сергей Макеев – старожил Смольного. Он начал работать в администрации Петербурга еще в период руководства Анатолия Собчака. С конца 90-х трудился в комитете финансов. С 2002 года занимал пост заместителя председателя комфина. Главой комитета финансового контроля он стал в марте 2022 года.

Константин Леньков