В Кузбассе фермер не предупредил пчеловодов о намерении применить пестициды

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило нарушения при применении пестицидов на полях в Яйском муниципальном округе Кузбасса, сообщили в федеральной службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Как установили в надзорном ведомстве, ИП ГКФХ Сотников О. В. при проведении обработки посевов рапса пестицидом «ФлангАгро» нарушил ст. 16 федерального закона «О пчеловодстве в РФ». Фермер не разместил сведения о плане применения пестицидов на портале пчеловодов и в районной газете. Также он не соблюл сроки ожидания и кратность обработок.

«Несоблюдение порядка учета и оповещения создает риски для пчеловодческих хозяйств и снижает прозрачность работы с препаратами повышенной опасности»,— отметили в Россельхознадзоре.

Предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований в области безопасного обращения с агрохимикатами.

Михаил Кичанов