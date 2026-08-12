В Северной Осетии за полгода возбудили 47 дел о преступлениях против детей

В Северной Осетии следователи за первое полугодие 2026 года рассмотрели 110 сообщений о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает следственное управление СК России по Республике Северная Осетия — Алания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По результатам рассмотрения сообщений возбуждено 47 уголовных дел, 18 из них уже направлены в суд. В отношении преступлений, совершенных несовершеннолетними, следователи рассмотрели 29 сообщений, по 15 из них возбудили уголовные дела. В суд направлено 12 дел.

В следственном управлении отмечают, что в большинстве случаев преступления против несовершеннолетних связаны с недостаточным контролем со стороны родителей, опекунов и должностных лиц образовательных учреждений.

Следователи при расследовании таких преступлений устанавливают обстоятельства произошедшего, проверяют жилищно-бытовые условия проживания детей и вносят представления об устранении причин и условий, которые могли способствовать совершению преступлений. Также рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности лиц, вовлекших несовершеннолетних в противоправную деятельность.

В управлении сообщили, что профилактическая работа проводится на постоянной основе: сотрудники следственных подразделений проводят встречи с педагогами и коллективами образовательных учреждений.

Валерий Климов