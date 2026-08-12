В Дагестане Wildberries заплатит 1,3 млн рублей за лишение сотрудника работы

Хивский районный суд Дагестана взыскал с ООО «РВБ» более 1,3 млн рублей в пользу работника, которого на 110 рабочих смен лишили возможности трудиться. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Как установил суд, мужчина работает кладовщиком в компании с декабря 2024 года. С сентября 2025 года по апрель 2026 года работодатель заблокировал ему пропуск и доступ к корпоративному приложению, из-за чего он не мог выполнять свои обязанности. За время вынужденного прогула работник не получил около 1,3 млн рублей.

Представитель ООО «РВБ» в судебное заседание не явился и возражений против требований истца не представил. Прокурор поддержал позицию работника и указал на незаконность действий работодателя.

Суд пришел к выводу, что компания не доказала наличие оснований для отстранения работника от работы, предусмотренных ст. 76 ТК РФ, и признал недопуск незаконным.

С ООО «РВБ» взыскали 1,305 млн рублей задолженности по заработной плате, 20 тыс. рублей компенсации морального вреда и 25 тыс. рублей расходов на представителя. Кроме того, компания должна выплатить в бюджет 31,05 тыс. рублей госпошлины.

В остальной части требований суд отказал. Решение вступило в законную силу.

Валерий Климов