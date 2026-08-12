В Саратове УФАС вынесло предупреждение АЗС «Феникс» из-за цен на бензин

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Саратовской области направило официальное предупреждение ООО «Трансгруз» (оператор сети АЗС «Феникс»). Поводом стало завышение розничных цен на автомобильное топливо, в котором ведомство усмотрело признаки нарушения законодательства о защите конкуренции.

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По данным антимонопольной службы, стоимость литра бензина АИ-95 на станциях компании достигала 185 руб., АИ-92 — 110 руб. УФАС потребовало от хозяйствующего субъекта прекратить соответствующие действия.

В региональном управлении отметили, что компания отчиталась об устранении замечаний и скорректировала цены в сторону понижения.

Никита Маркелов