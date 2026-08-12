«Мытный двор» попал в двадцатку

Девелоперская компания Formula City направит 20 млрд рублей на строительство жилого комплекса «Евгеньевский» и восстановление объекта культурного наследия «Мытный двор» в историческом центре Петербурга, сообщило ее руководство. Проект планируется завершить в 2029 году. Эксперты говорят, что в нынешних условиях окупаемость инвестиций в объекты культурного наследия может достигать 15 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мытный двор г. Санкт-Петербург, Евгеньевская ул., д. 2

Фото: wikimapia.org Мытный двор г. Санкт-Петербург, Евгеньевская ул., д. 2

Фото: wikimapia.org

Основатель компании Formula City Юрий Грудин рассказал, что на участке площадью 3 га по адресу Евгеньевская, 2, планируется построить пять жилых корпусов на 259 резиденций и восстановить объект культурного наследия «Мытный двор». Старт продаж намечен на сентябрь 2026 года.

Участок под строительство был приобретен два года назад у «Охта Групп». Formula City позиционирует свой проект в формате недвижимость де люкс, сообщил господин Грудин.

Общая площадь резиденций, среди которых планируются и двухуровневые, составит 27 тыс. кв. м. В составе внутренней инфраструктуры заявлены велнес-зона с бассейном, гостиные для резидентов, гастрономическое пространство и бар. Юрий Грудин сообщил, что компания уже получила разрешение на строительство комплекса.

Проект приспособления «Мытного двора» под современное использование появился еще в прошлом десятилетии. В 2021 году администрация провела конкурс по продаже половины здания, покупателем выступила «Охта Групп». Второй половиной здания владело ЗАО «Евгеньевская, 2». Сейчас, как заявляет господин Грудин, все здание находится в собственности Formula City.

Бизнес-партнер TrendAgent в Санкт-Петербурге Вера Голубева думает, что идея создать фактически самодостаточный премиальный квартал с велнес-инфраструктурой, гастрономией и общественными пространствами выглядит интересной. «Рынок элитной недвижимости в Петербурге только начинает адаптироваться к таким форматам, и ключевой вопрос — какую стоимость покупатели будут готовы заплатить за расширенный сервис и инфраструктуру»,— отмечает она.

Эксперты говорят, что возврат инвестиций в объекты культурного наследия сегодня может достигать 15 лет. «В среднем я бы ориентировалась на увеличение затрат на 20–40% относительно сопоставимого проекта без объекта культурного наследия, но это именно ориентир, а не универсальный коэффициент»,— рассуждает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

На итоговую стоимость влияют не только непосредственно реставрационные работы, но и историко-архивные исследования, инженерные изыскания, обследования, проектирование, согласования и ограничения по технологии производства работ. При этом, как отмечает эксперт, и сама такая недвижимость начинает относиться к трофейной и стоить дороже. Причем не только жилая, но коммерческая.

По словам госпожи Макаренко, в составе жилых проектов памятники чаще всего приспосабливают под общественные и коммерческие функции: рестораны, кафе, небольшие гостиницы, офисы, общественные и культурные пространства. «В Петербурге особенно перспективна модель, при которой историческое здание становится частью инфраструктуры жилого комплекса и одновременно повышает привлекательность самого проекта. Это как раз переход от сохранения памятника ради сохранения к его включению в современный экономический оборот»,— говорит она.

Госпожа Макаренко указывает, что окупаемость здесь нельзя рассчитывать по единой формуле. «Если речь идет о самостоятельном объекте, то горизонт возврата инвестиций может составлять 7–15 лет, а для сложных объектов и более длительный срок. Однако в составе ЖК экономика может быть другой: девелопер получает эффект не только от эксплуатации самого памятника, но и от роста привлекательности всего проекта»,— полагает эксперт.

Яна Шамонаева, заместитель генерального директора архитектурного бюро Modern House, добавляет, что ОКН в составе жилого комплекса не всегда окупается как самостоятельный объект. «Его экономика часто складывается через повышение привлекательности и стоимости всего проекта: историческое здание формирует идентичность ЖК, усиливает его позиционирование и может быть приспособлено под общественную, коммерческую или клубную функцию»,— говорит она. При продаже площадей разумным ориентиром можно считать возврат инвестиций за 5–8 лет с момента начала проекта. Для арендной модели срок обычно составляет 10–15 лет, а в сложных случаях превышает 15 лет, подсчитала госпожа Шамонаева.

Александра Хренкова