Жителя Кузбасса арестовали за оправдание лидера чеченских боевиков в соцсети

Суд Кемерово по ходатайству следствия заключил под стражу до 10 октября обвиняемого в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сегодня рассказали в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Из представленных в суд материалов следует, что мужчина в одном из мессенджеров разместил информацию, оправдывающую террористическую деятельность одного из лидеров чеченских боевиков.

10 августа подозреваемого задержали силовики. В этот же день ему предъявили обвинение.

Илья Николаев