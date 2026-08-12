Главе СК доложат о причинах отсрочки ремонта дороги под Саткой

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Андрею Щукину доложить о результатах проверки данных об отсрочке проведения ремонта объездной дороги рядом с Саткой. Об этом сообщает пресс-служба госоргана.

Информация о нарушении прав жителей появилась в СМИ. По словам южноуральцев, в 2024 году мост через реку Каменку, ведущий в поселок Межевой, разрушило во время паводка. Объездная дорога все это время находится в плохом состоянии: на постоянно размывающемся полотне образовались ямы. Несмотря на вступившее в силу решение суда о необходимости организовать круглогодичное транспортное сообщение, ремонт так и не провели. В СУ СКР по региону организована процессуальная проверка.

Виталина Ярховска