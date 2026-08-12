Фонд развития территорий продаст саратовский долгострой за 471 млн рублей

Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» 24 августа подведет итоги торгов по продаже объекта незавершенного строительства в Энгельсе (Саратовская область). Лот включает земельный участок площадью 2,2 тыс. кв. м и 20-этажное здание на улице Берег Волги. Стоимость актива составляет 471,7 млн руб.

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Согласно проектной документации, общая площадь объекта превышает 26,4 тыс. кв. м, из которых 12 тыс. кв. м отведено под жилье и 3,4 тыс. кв. м — под коммерческие помещения.

Изначально дом возводился ООО «Новый дом» как ЖК «Стелс». После остановки стройки и возбуждения уголовного дела в отношении подрядчика объект был признан проблемным, а дольщики получили компенсации от ДОМ.РФ. К федеральному фонду актив перешел с действующим разрешением на строительство.

Это первая за последнее время продажа саратовского долгостроя Фондом развития территорий. Предыдущие прецеденты реализации прав на достройку проблемных объектов в регионе (в частности, в Заводском районе Саратова) сопровождались длительными спорами между новым инвестором, властями и инициативными группами граждан.

Никита Маркелов