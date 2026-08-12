«ЧБК» укомплектовал состав разыгрывающим из Беларуси

Челябинский баскетбольный клуб «ЧБК» объявил о заключении двухлетнего контракта с разыгрывающим Давидом-Масэнге Мукете. Как сообщили в пресс-службе команды, этот переход стал финальным этапом селекционной кампании по формированию обновленного состава на текущий сезон.

20-летний баскетболист (рост 188 см) является воспитанником витебской школы баскетбола («Рубон»), откуда позже перешел в систему БК «Минск». В сезоне 2025/26 господин Мукете выступал в Единой молодежной лиге ВТБ, где в 49 матчах продемонстрировал среднюю результативность 15,1 очка, 4,9 подбора и 4,3 передачи за игру. По итогам сезона игрок был включен в символическую сборную чемпионата Беларуси (BPL First Team). Также на счету защитника — выступления за национальные команды U20 и U21 (включая Лигу наций 3х3).

Главный тренер «ЧБК» Горан Вучкович подчеркнул, что подписание господина Мукете закрывает последнюю вакантную позицию в ростере. По словам тренера, комплектация состава проводилась с акцентом на молодых игроков. Основной задачей белорусского легионера на ближайший период станет адаптация к уровню российской Суперлиги.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, ранее челябинский клуб утвердил план предсезонной подготовки, включающий восемь контрольных встреч.

Евгений Рыженьков