Нижнекамск получит 112,8 млн рублей на обновление Парка нефтехимиков

Проект реновации Парка нефтехимиков в Нижнекамске победил на XI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. На обновление парка город получит 112,8 млн руб. федеральной поддержки. Об этом сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

По словам градоначальника, концепцию формировали с учетом мнения жителей, которые участвовали в онлайн-анкетировании и общественных слушаниях. После реновации парк станет круглогодичным пространством: здесь появятся фонтан, амфитеатр, спортивное ядро, центр раннего физического развития и инклюзии, дорожки для бега и велопрогулок.

Обновление парка станет частью программы к 60-летию «Нижнекамскнефтехима» в 2027 году. Общая сумма вложений составит 750 млн руб.

Анар Зейналов