Более 5 тыс. участков нашли в Челябинской области для строительства жилья

На начало августа 2026 года в Челябинской области выявлено 5,1 тыс. земельных участков и территорий площадью практически 10 тыс. га, подходящих под жилищное строительство. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра и Роскадастра по региону.

Наибольшее число участков и территорий для возведения многоквартирных домов обнаружено в Челябинске, Копейске, Снежинске, Миассе и Чебаркуле. Для строительства частных домов легче всего найти земли в Октябрьском, Нагайбакском, Красноармейском, Ашинском и Пластовском муниципальных округах. Работа по выявлению таких участков ведется в рамках проекта Росреестра «Земля для стройки». Уже 5,8 тыс. территорий общей площадью 2,7 тыс. га в области вовлечены в оборот.

Виталина Ярховска