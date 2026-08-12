Роспотребнадзор закрыл ресторан Calipso в Махачкале

Ресторан Calipso в Махачкале приостановил работу после того, как Роспотребнадзор обнаружил кишечную палочку в готовых блюдах и зафиксировал грубые нарушения санитарных требований. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан провело плановую выездную проверку ресторана Calipso (ИП Нахибашева З.З.) на улице Мирзабекова, 100А в Махачкале и выявило грубые нарушения санитарного законодательства и технических регламентов.

Лабораторные испытания обнаружили бактерии группы кишечной палочки в пробах готовой продукции — салатах «Цезарь с курицей» и «Тайский», а также в смыве с ножа. Сырьё и готовые блюда хранились в одном холодильном оборудовании, нереализованные супы подвергались повторной заморозке. Технологические процессы нарушались: сырьё, полуфабрикаты и готовая продукция пересекались в производственных потоках. Поступавшее продовольственное сырьё принималось без маркировки и документов, подтверждающих его качество и безопасность. Медицинские книжки сотрудников с отметками о прохождении обязательных периодических медосмотров представлены не были, ежедневный осмотр персонала не проводился.

По заключению ведомства, совокупность нарушений создаёт реальную угрозу жизни и здоровью граждан и может способствовать возникновению острых кишечных инфекций. Деятельность ресторана приостановлена, материалы дела направлены в суд.

Тат Гаспарян