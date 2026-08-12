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обновлено 12:27

В аэропорту Сочи временно ограничили полеты

В аэропорту Сочи временно ограничили полеты для обеспечения безопасности. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Ограничения введены для гарантии безопасности полетов пассажирских судов. После отмены запрета все службы аэропорта готовы возобновить работу. Обо всех изменениях в расписании пассажиров уведомят авиакомпании.

Администрация аэропорта просит граждан с уважением относиться к окружающим и не занимать кресла вещами и багажом, а также уступать места женщинам, пожилым людям и детям. В терминале функционирует бесплатная комната матери и ребенка, возле санузлов установлены фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

Актуальную информацию ожидающие могут получить у авиакомпании, на онлайн-табло или в Telegram-боте.

UPD: ограничения на полеты сняты в 12:19 мск.

Алина Зорина

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