Минздрав Саратовской области проверит все районные больницы

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил региональному министерству здравоохранения провести комплексную проверку районных больниц. Соответствующее распоряжение дано 5 августа, сообщили в пресс-службе главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минздрав Саратовской области Фото: Минздрав Саратовской области

Инвентаризация призвана сформировать «реалистичную картину состояния медучреждений» в рамках стратегии развития здравоохранения до 2030 года. По итогам проверки власти намерены определить объём финансирования на обновление материально-технической базы, закупку оборудования и решение кадрового дефицита.

Приоритетным направлением названо первичное звено — районные больницы и поликлиники.

Поводом для поручения, в частности, стали жалобы жителей на работу Советской районной больницы, где, по данным обращений граждан, выявленные недочёты не устранялись руководством учреждения.

Никита Маркелов