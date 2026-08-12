Ярославский аэропорт закрыли для полетов на фоне опасности в соседнем регионе

Росавиация ввела ограничения на полеты в ярославском аэропорту (Туношна) 12 августа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в «Максе» в 9:51.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Сообщений о введении режима беспилотной опасности в Ярославской области на момент ограничений полетов в официальных каналах органов власти не было. Режим беспилотной опасности введен в соседней Костромской области, сообщил губернатор этого региона Сергей Ситников.

На 12 августа в ярославском аэропорту запланирован рейс из Санкт-Петербурга (20:40) и обратно (21:30).

UPD: Ограничения были сняты в 14:39 12 августа.

Антон Голицын