В Дагестане мужчина спас девочку, которую унесло течением

Житель Дагестана Магомед Омаров спас девочку, которую после сильных дождей унесло течением в Шамилькале. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

По информации ведомства, Омаров находился вместе с коллегами на выезде, когда заметил ребенка в воде. Несмотря на сильное течение и сложные погодные условия, он бросился на помощь, добрался до девочки и вытащил ее из воды.

За проявленные мужество и оперативность начальник республиканского главка МЧС Муслим Девришбеков поручил представить Омарова к награде.

«Магомед Омаров продемонстрировал быстроту реакции и неравнодушие при спасении маленькой девочки», — отметил господин Девришбеков. По его словам, этот поступок не должен остаться без внимания.

Валерий Климов