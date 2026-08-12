Рыба в Рыбинском округе погибла из-за критического недостатка кислорода

Массовая гибель рыбы в реке Волготня в Рыбинском округе произошла из-за низкой концентрации кислорода в воде, что привело к замору. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство природопользования Ярославской области Фото: Министерство природопользования Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что проверка по сообщению о массовой гибели рыбы началась 10 августа. На место выехала комиссия из сотрудников профильных ведомств. Сбросов в реку не зафиксировано, а уровень кислорода в воде по результатам анализов оказался критически низким.

«Анализ воды, отобранной ГБУ ЯО "Центр охраны окружающей среды" в ходе обследования, подтвердил низкую концентрацию растворенного кислорода — 1,012 мг/л. Значение ниже 2–3 мг/л считается опасным для большинства водных обитателей, а показатель в 1,012 мг/л является критичным»,— сообщили в министерстве.

Также отобраны пробы на загрязняющие вещества, сейчас проводится их лабораторное исследование. Кроме того, проверяется и погибшая рыба. Предварительная причина гибели — естественный замор, обусловленный застоем воды и жаркой погодой, что приводит к снижению уровня кислорода.

«Ъ» сообщал, что аналогичные явления в августе наблюдались в разных регионах России — в озере Тагарском на юге Красноярского края, в бассейнах рек Туры, Тобола и Иртыша в Свердловской и Тюменской областях.

Антон Голицын