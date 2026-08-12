Объемы декларирования овощей и фруктов на Дону выросли почти в пять раз

В Ростовской области, по данным на 10 августа, оценено более 462,7 тыс. т плодоовощной продукции в целях декларирования. Этот показатель почти в пять раз превышает объемы, исследованные за аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В рамках проверок на соответствие требованиям качества и безопасности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) эксперты оценили качество томатов защищенного грунта, черешни, репчатого лука, продовольственного картофеля, столовой и сахарной свеклы, моркови, арбузов и другие виды продукции.

Отмечается, что черешня, арбузы и сахарная свекла представлены для декларирования впервые. Наибольший объем пришелся на сахарную свеклу — 351 тыс. т, а также на картофель — 89,2 тыс. т.

Лаборатория Донского филиала провела комплексный анализ образцов. В ходе исследований оценивались органолептические свойства продукции, а также определялось содержание токсичных элементов (кадмий, мышьяк, ртуть, свинец), уровень радионуклидов (стронций-90, цезий-137), концентрация нитратов и микотоксинов, остаточные количества пестицидов. Кроме того, продукция тестировалась на наличие ГМО, яиц гельминтов и патогенных микроорганизмов, включая сальмонеллу.

Как пояснила руководитель службы по сертификации Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Инна Поддубецкая, проверка проводится в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, а также действующих ГОСТов. При этом, набор проверяемых показателей варьируется в зависимости от вида продукции, особенностей ее выращивания и целевого применения. В частности, при оценке свежих овощей внимание уделяется содержанию нитратов — их превышение может указывать на нарушение технологии выращивания, а повышенный уровень остаточных количеств пестицидов свидетельствует о некорректном применении средств защиты растений.

По результатам проведенных испытаний все проверенные образцы плодоовощной продукции соответствовали установленным нормам качества и безопасности. Полученные протоколы испытаний используются для оформления деклараций соответствия.

Наталья Белоштейн