СКР возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на жилые дома на Кубани

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело о террористическом акте по факту массированной атаки украинских вооруженных формирований на объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае. В результате ударов погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Дело возбуждено по ст. 205 УК РФ. По данным следствия, 12 августа вооруженные формирования Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по жилым домам и иным объектам гражданской инфраструктуры в регионе.

На местах происшествий организован комплекс следственных действий по сбору и фиксации доказательств для установления всех обстоятельств. Количество пострадавших уточняется.

Следственный комитет даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих.

По данным главы Кубани Вениамина Кондратьева, в Краснодарском крае в результате массированной атаки со стороны ВСУ погибли два местных жителя. В Новороссийске погиб восьмилетний ребенок. В поселке Волна Темрюкского района из-за падения обломков беспилотников погиб местный житель. Пострадали восемь человек в Новороссийске, два — в Анапе и два — в Геленджике. Всем оказана необходимая медицинская помощь.

Алина Зорина